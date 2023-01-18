Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
استثمار
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

استثمار - قطاعات
ترشيح إيطاليا لاستضافة المكتب الأوروبي لمكافحة غسيل الأموال
    (أنسامد) - يناير 18 - روما - رشح وزير الاقتصاد الايطالي جيانكارلو جيورجيتي، إيطاليا لاستضافة مكتب الاتحاد الأوروبي الجديد لمكافحة غسيل الأموال.

    وقال إنه أبلغ آلية الاستقرار المالي الأوروبي وأيضا السيد ميريد ماكجينيس، المفوض الأوروبي للاستقرار المالي والخدمات المالية واتحاد أسواق رأس المال، أن إيطاليا ترغب في استضافة هيئة مكافحة غسل الأموال الجديدة (AMLA)، وذلك خلال محادثات بروكسل.

    ووصف وزير الاقتصاد هذه المحادثات بأنها "ودية ومثمرة".

    ويقول المجلس الأوروبي أنه من أجل تعزيز الأداء الفعال لإطار عمل مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرها ب، قرر الاتحاد الأوروبي إتشاء هيئة مخصصة لمكافحة غسيل الأموال (AMLA).

    كما تقدمت دول أخرى بعطاءات لإستضافة الهيئة الجديدة. (أنسامد).

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    الطقس السيئ على الساحل الليغوري

    ألبوم الصور