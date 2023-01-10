فتح تحقيق في روما بشأن ارتفاع أسعار البنزين

(أنسامد) - يناير 10 - روما - قالت مصادر قضائية ايطالية إن المدعين العامين في روما فتحوا تحقيقا في ارتفاع أسعار البنزين عقب تلقي شكاوى عديدة من جمعية الدفاع عن حقوق المستهلكين.



وقالت صحيفة "إينرجيا كوتيديانو" اليومية إن متوسط الأسعار لا يزال يرتفع في محطات البنزين على الرغم من تعديل طفيف بالهبوط بعد انخفاض يوم الأربعاء الماضي في الأسعار الدولية وأضافت أن البنزين في المحطة ارتفع إلى 1965 يورو والديزل إلى 2023 يورو للتر.



يبلغ متوسط سعر البنزين في وضع الخدمة الذاتية 1،821 يورو للتر، ومتوسط سعر الديزل للخدمة الذاتية 1،879 يورو.



لكن وفقا لصحيفة ستافيتا اليومية، ارتفع البنزين الذي يتم تقديمه على الطريق السريع إلى 2171 يورو والديزل إلى 2223 . (أنسامد).



