إيطاليا :انخفاض طفيف في معدل التضخم

(أنسامد) - يناير 7 - روما - كشفت التقديرات الأولية الصادرة عن المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات)، أن معدل التضخم السنوي في إيطاليا انخفض إلى 11.6% في شهر ديسمبر الماضي، مقارنة ب 11.8% في شهر نوفمبر.



وكان معدل التضخم سجل أيضا مستوى 11.8% في شهر أكتوبر الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ شهر مارس من عام 1984، حيث بلغ حينها 11.9%.



وأوضح المعهد الوطني للإحصاء، أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.3% في شهر ديسمبر الماضي على أساس شهري، موضحا أن متوسط معدل التضخم السنوي سجل 8.1% العام الماضي، مقارنة بـ 1.9% في عام 2021.



ولفتت وكالة الإحصاء الوطنية، إلى أن التضخم الأساسي، باستثناء الطاقة والمواد الغذائية غير المصنعة، بلغ 3.8%، ارتفاعا من 0.8% في 2021، فيما بلغ التضخم باستثناء الطاقة 4.1%. (أنسامد).



