إيطاليا :انخفاض طفيف في معدل التضخم

(أنسامد) - يناير 7 - روما - كشفت التقديرات الأولية الصادرة عن
المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات)، أن معدل التضخم السنوي في
إيطاليا انخفض إلى 11.6% في شهر ديسمبر الماضي، مقارنة ب 11.8% في
شهر نوفمبر.
وكان معدل التضخم سجل أيضا مستوى 11.8% في شهر أكتوبر الماضي، وهو
أعلى مستوى له منذ شهر مارس من عام 1984، حيث بلغ حينها 11.9%.
وأوضح المعهد الوطني للإحصاء، أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة
0.3% في شهر ديسمبر الماضي على أساس شهري، موضحا أن متوسط معدل
التضخم السنوي سجل 8.1% العام الماضي، مقارنة بـ 1.9% في عام 2021.
ولفتت وكالة الإحصاء الوطنية، إلى أن التضخم الأساسي، باستثناء
الطاقة والمواد الغذائية غير المصنعة، بلغ 3.8%، ارتفاعا من 0.8%
في 2021، فيما بلغ التضخم باستثناء الطاقة 4.1%. (أنسامد).