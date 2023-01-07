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إيطاليا :انخفاض طفيف في معدل التضخم
    (أنسامد) - يناير 7 - روما - كشفت التقديرات الأولية الصادرة عن المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات)، أن معدل التضخم السنوي في إيطاليا انخفض إلى 11.6% في شهر ديسمبر الماضي، مقارنة ب 11.8% في شهر نوفمبر.

    وكان معدل التضخم سجل أيضا مستوى 11.8% في شهر أكتوبر الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ شهر مارس من عام 1984، حيث بلغ حينها 11.9%.

    وأوضح المعهد الوطني للإحصاء، أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.3% في شهر ديسمبر الماضي على أساس شهري، موضحا أن متوسط معدل التضخم السنوي سجل 8.1% العام الماضي، مقارنة بـ 1.9% في عام 2021.

    ولفتت وكالة الإحصاء الوطنية، إلى أن التضخم الأساسي، باستثناء الطاقة والمواد الغذائية غير المصنعة، بلغ 3.8%، ارتفاعا من 0.8% في 2021، فيما بلغ التضخم باستثناء الطاقة 4.1%. (أنسامد).

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