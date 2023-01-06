إيطاليا: العجز يغلق عند -4.7% بالمقارنة بالناتج المحلي

(أنسامد) - يناير 6 - روما - تحسن عجز الموازنة الإيطالي بالمقارنة بالناتج المحلي، خلال الربع الثالث من العام 2022، ليغلق عند تراجع -4.7%، بالمقارنة بـ -6.2% خلال نفس الربع من العام 2021، بحسب بيانات المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات).



وكان الرصيد الأولي للعجز (صافي الدين من مصروفات الفائدة)، قد أغلق بشكل سلبي، حيث بلغ -0.7%، بالمقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، في حين كان قد سجل -2.8% في الربع الثالث من عام 2021.



وتقول معظم المؤشرات الاقتصادية إن إيطاليا تتجه نحو ركود معتدل.



وأدت الحرب الروسية الأوكرانية وتصاعد أسعار الطاقة إلى تفاقم الظروف المعيشية وضغط على اقتصاديات دول العالم، بعد عامين من جائحة كورونا. (أنسامد).



