مبيعات ستيلانتس إيطاليا في تراجع بـ 15,9% خلال 2022

(أنسامد) - يناير 3 - روما - تراجعت مبيعات ستيلانتس إيطاليا بنسبة 15.9% في عام 2022، بالمقارنة بالعام السابق، بحسب بيان نشرته المجموعة.



وسجلت مبيعات المجموعة 461178 سيارة في إيطاليا في 2022، أي بانخفاض بنسبة 15.9% بالمقارنة بالعام الأسبق، كما انخفضت حصة الشركة من السوق إلى 35.1% بالمقارنة بـ 37.8% في 2021.



وفي شهر ديسمبر، سجلت مبيعات الشركة 32420 سيارة، بارتفاع بنسبة 2.3% بالمقارنة بنفس الشهر لعام 2021، لكن حصتها السوقية انخفضت إلى 31.2% مقارنة بـ 36,6، رغم هذا الارتفاع.



وبشكل عام، انخفضت مبيعات السيارات في إيطاليا بنسبة 9,7% خلال العام، رغم الارتفاع المسجل للقطاع في شهر ديسمبر 2022، بنسبة 21%، بحسب مصادر في القطاع. (أنسامد).



