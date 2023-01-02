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إيطاليا-اتحاد المستهلكين: إنخفاض نفقات الأسر بنسبة 3 بالمائة
    (أنسامد) - يناير 2 - روما - توقع اتحاد المستهلكين الإيطاليين إنخفاضاً يصل إلى 3 بالمائة لإنفاق العائلات اعتباراً من يوم 2 يناير.

    وتشير بيانات المرصد الوطني إلى أن 24 بالمائة فقط من العائلات ستستفيد من الحملات الترويجية للسلع بانخفاض بنسبة 13 بالمائة مقارنة بالعام الماضي.

    وتؤكد البيانات أن متوسط إنفاق الأسرة سيكون 178.60 يورو بانخفاض 3 بالمائة عن يناير 2022، لافتة إلى أن هناك عائلات ستنفق أرقاماً أعلى بكثير من تلك المعلنة وأخري لن تقوم بأي عمليات شرائية.

    (أنسامد).

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