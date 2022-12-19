إيطاليا : خطر الركود آخذ في الازدياد، والاستهلاك يتباطأ

(أنسامد) - ديسمبر 19 - روما - قال مركز دراسات الاتحاد العام للصناعة الإيطالية، إن خطر الركود يتزايد على الاقتصاد الإيطالي، مشيرا إلى تدهور قطاع الصناعة في نهاية العام وركود قطاع البناء، بينما صمد قطاع الخدمات فقط.



واشار تقرير المركز الي ان التضخم الذي سجل أعلى مستوى له، سيؤدي إلى ضعف الاستهلاك الذي تلقي دعماً كبيراً حتى الآن من خلال المدخرات الإضافية المتراكمة، في حين أن الارتفاع في أسعار الفائدة سيؤثر على الاستثمار ونتائج الشركات.



وأشار الاتحاد العام للصناعة الإيطالية لمدى تأثير حالة عدم اليقين حول آفاق الاقتصاد وارتفاع أسعار الطاقة، والذي يمكن أن يمتص المزيد من المدخرات الإضافية ويقلل من الدافع على الاستهلاك ويؤدي إلى تسريع وتيرة الركود. (أنسامد).



