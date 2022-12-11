ستاندرد آند بورز تخفض توقعات الناتج المحلي لإيطاليا

(أنسامد) - ديسمبر 11 - روما - خفضت وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية ستاندرد آند بورز Standard & Poor's يوم الجمعة توقعاتها للناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 لإيطاليا إلى -1.1٪ ، أي أقل بنسبة 0.1٪ عن توقعاتها السابقة، مشيرة إلى ارتفاع التضخم والمخاطر بسبب حرب أوكرانيا.



وأكدت الوكالة، أن إيطاليا ستعود إلى النمو في عام 2024، لكن مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8٪ فقط.



وقالت وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية ستاندرد آند بورز، إن النمو الإيطالي سيصل بعد ذلك إلى 1.2٪ في عام 2025.



وتشير أحدث توقعاتها لإجمالي الناتج المحلي في منطقة اليورو إلى انخفاض بنسبة 0.9٪ في عام 2023، يليه نمو بنسبة 0.8٪ في عام 2024 و 1.4٪ في عام 2025. (أنسامد).



