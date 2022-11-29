وزير الخارجية الإيطالي:2 مليون إضافية لدعم الحبوب الأوكرانية

(أنسامد) - نوفمبر 29 - روما - قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، يوم الاثنين، إن الحكومة الإيطالية خصصت مليوني يورو إضافية للحبوب الأوكرانية.



وأضاف تاجاني "لقد وقعت للتو على إعادة تمويل صندوق الطوارئ الثنائي التابع لبرنامج الغذاء العالمي، مشيرا إلى أن مليوني يورو إضافية ستعطي لمبادرة" GrainFromUkraine "، وهو مشروع مهم يمنح القمح الأوكراني لأفقر البلدان".



وتابع وزير الخارجية: "على الرغم من الصعوبات المرتبطة بالحرب، فإن أوكرانيا تجعل من نفسها بطلاً لمساعدة ملايين الأشخاص الذين يعيشون في حالة طوارئ غذائية، ولا يمكن لإيطاليا أن تخذلها". (أنسامد).



