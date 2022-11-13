بنك إيطاليا : ارتفاع إنفاق السياح بنسبة 80٪ هذا الصيف

(أنسامد) - نوفمبر 13 - روما - قال بنك إيطاليا، يوم الجمعة، إن إنفاق السياح الأجانب في إيطاليا ارتفع بنسبة 80٪ هذا الصيف.



وأضاف البنك المركزي الإيطالي "إنه كان صيفًا به أعداد كبيرة من السياح وإنفاق مرتفع من قبل السائحين الأجانب في إيطاليا".



وبحسب البيانات التي نشرها بنك إيطاليا، فقد ارتفع إنفاق السياح الأجانب بنسبة 80٪ في الفترة من يونيو إلى أغسطس، مقارنة بنفس الفترة قبل عام.



ومقارنة بمستويات ما قبل الجائحة، فقد انتهت الفجوة بالنسبة للتدفقات السياحية الواردة، في حين أنها سلبية قليلاً فقط للتدفقات الخارجة.



في شهر أغسطس وحده، سجل ميزان مدفوعات السياحة في إيطاليا فائضًا قدره 2.6 مليار يورو.



كما ارتفعت عائدات السياحة، التي تساوي 6.3 مليار دولار، بنحو 35٪.



(أنسامد).



