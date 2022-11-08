دانييلا سانتاتشي : السياحة بوابة الترويج للصناعة الإيطالية

(أنسامد) - نوفمبر 8 - روما - أكدت وزيرة السياحة الإيطالية، دانييلا سانتاتشي أن السياحة تعد بوابة الترويج للمنتجات المصنوعة في إيطاليا، معربة عن سعادتها بالمشاركة الواسعة للمناطق والمنظمات والمشغلين الإيطاليين في معرض " World Travel Market" في العاصمة البريطانية، لندن.



وأوضحت الوزيرة، "أعرب عن ارتياحي الكبير للمشاركة الواسعة للمناطق والمنظمات والمشغلين الإيطاليين في World Travel Market، في لندن، وهو واحد من أهم معارض السياحة الدولية الذي يسمح لنا بوضع إيطاليا في مركز العالم والترويج لتنوع وتفرد منتجاتنا".



وتابعت، "حضور إيطاليا القوي في مبادرة دولية كبرى، هو جزء من استراتيجية الحكومة وفترة وزارتي، من أجل الترويج للمنتجات المصنعة في إيطاليا بطريقة تآزرية"، قبل أن تضيف، "السياحة بجميع أشكالها تعد المفتاح الرئيسي لتحقيق هذا الهدف".



وأكدت سانتاتشي أن المشاركة في هذا المعرض يمنح الفرصة لمخاطبة سوق استراتيجي بالنسبة لإيطاليا، ويشهد على التزام الوزارة على التعاون مع المشغلين والشركات في الترويج للعرض السياحي الإيطالي.



(أنسامد).



