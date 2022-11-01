إرتفاع الناتج المحلي الإجمالي الايطالي بنسبة 0.5٪

(أنسامد) - نوفمبر 1 - روما - إرتفع الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا بنسبة 0.5٪ في الربع الثالث من هذا العام وبنسبة 2.6٪ مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، حسبما أفاد ت وكالة الإحصاء الوطنية "إيستات" يوم أمس الاثنين.



وأضافت إن هذا الارتفاع كان أفضل من توقعات المحللين ومكتب الميزانية البرلماني (UPB).



وتوقع مكتب الميزانية البرلماني مؤخرًا انخفاض بنسبة 0.2٪ على أساس ربع سنوي في الناتج المحلي الإجمالي بينما كان إجماع المحللين على نمو ثابت في الربع الأخير.



وتابعت إيستات إن هذا هو الارتفاع الفصلي السابع على التوالي، قائلة إن "المرحلة التوسعية مستمرة".



وسيؤدي النمو إلى تخفيف الضغط على الحكومة التي من المقرر أن تتعامل مع اسعار الطاقة المرتفعة، والتضخم بنسبة 12٪ تقريبًا والركود الذي يلوح في الأفق. (أنسامد).



