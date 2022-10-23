إيطاليا : ضبط بضائع مقلدة بقيمة 4 ملايين في ميناء جنوة

إيطاليا : ميلوني تؤدي اليمين كأول امرأة تتولى رئاسة الوزراء
تحل جورجيا ميلوني محل دراجي بعد فوز كتلة اليمين في الانتخابات
المقاتلات الإيطالية تعترض الطائرات الروسية
التي إقتربت من حدود الناتو
الإمارات والأردن يوقعان مذكرة تفاهم في التنمية الاجتماعية
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
إيطاليا تستهلك 37 بالمائة فقط من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة
إيطاليا-اكواليزر 3 .. دينزل واشنطن على ساحل أمالفي
130 لقطة لروبرت دويسنو ، أحد أشهر المصورين في العالم ،تعرض حتى 14 فبراير 2023 بالمركز الإيطالي للتصوير في تورينو
معرض في أوربينو لتخليد مولد فيديريكو دا مونتيفيلترو
لمبورجيني افينديتور الجديدة
إيطاليا: مسيرات الجمعة في 70 مدينة إيطالية من أجل التغير المناخي