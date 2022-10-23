إيطاليا : ضبط بضائع مقلدة بقيمة 4 ملايين في ميناء جنوة

(أنسامد) - أكتوبر 23 - روما - ضُبطت بضائع مزيفة صينية الصنع بقيمة تزيد عن أربعة ملايين يورو في ميناء جنوة هذا الأسبوع.



وقد صادرت شرطة الضرائب أكثر من 155000 سلعة مزيفة بالإضافة إلى منتجات تحتوي على مواد ضارة بالمستهلك.



وقالت الشرطة، إن عملية False Step التي قامت بها الشرطة كشفت عن تهريب منتجات مقلدة من الصين تم التعامل معها من قبل عصابات إجرامية مختلفة، موضحة أنه تم اكتشاف هذه المنتجات من خلال عملية فحص في الميناء.



وقد تم ضبط أكثر من 120 ألف قطعة من الملابس والأحذية المقلدة.



واكتشف خبراء وكالة الجمارك، أن تركيز مادة الفثالات السامة على الأحذية المصادرة كان 1500 ضعف الحد القانوني الذي حدده الاتحاد الأوروبي.



وذكرت الشرطة أن المنتجات المضبوطة كان من المتوقع أن تصل قيمة مبيعاتها إلى أكثر من أربعة ملايين يورو لصالح المنظمات الإجرامية.



(أنسامد).



