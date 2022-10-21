بنك إيطاليا: أزمة المناخ ستضرب الناتج المحلي الإجمالي بقوة

(أنسامد) - أكتوبر 21 - روما - أكد بنك إيطاليا، في تقرير أن أزمة التغير المناخي سيكون لها تأثير سلبي كبير على الاقتصاد الإيطالي على المدى المتوسط والطويل، حيث ستضر قطاعات الزراعة والسياحة بشكل كبير على وجه الخصوص.



وأوضح البنك أن ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية بالمقارنة بمستويات ما قبل حقبة الصناعة، سوف يتسبب في خفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 2.8% صعودا إلى 9% بحلول عام 2100.



وأشار تقرير البنك إلى أنه يتوقع انخفاض تساقط الثلوج بنسبة تتراوح بين 30% و45% في عام 2100، مما سيؤدي إلى انخفاض كبير في السياحة المرتبطة بالرياضات الشتوية.



وشهدت إيطاليا موجات جفاف قوية وحرائق للغابات في العديد من المناطق خلال الصيف الأخير، جراء التغير المناخي الذي يعيشه كوكب الأرض، والذي ينسب العلماء حدوثه للتصرفات الخاطئة للبشر في التعامل مع الطبيعة. (أنسامد).



