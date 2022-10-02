معدل التضخم السنوي في إيطاليا يصل إلى 8.9٪

(أنسامد) - أكتوبر 2 - روما - بلغ معدل التضخم السنوي في إيطاليا 8.9٪ في شهر سبتمبر، مرتفعًا من 8.4٪ في أغسطس، وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن وكالة الإحصاء الوطنية "إستات" يوم الجمعة.



وقالت وكالة الإحصاء الوطنية، إن ارتفاع أسعار الغذاء هذه المرة، بدلا من ارتفاع فاتورة الطاقة، كان السبب الرئيسي للزيادة.



وفي الواقع، فقد ارتفع مؤشر عربة السلع اليومية مثل المواد الغذائية والأدوات المنزلية بنسبة 11.5٪ على أساس سنوي في سبتمبر، وهو أعلى مستوى له منذ أن وصل إلى 12.2٪ في يوليو 1983. (أنسامد).



