إيطاليا : تراجع حجم أعمال قطاع الصناعة على أساس سنوي

(أنسامد) - أكتوبر 1 - روما - قال المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات)، إن حجم أعمال قطاع الصناعة تراجع في شهر يوليو الماضي بنسبة 0.1% على أساس سنوي.



ونوه المعهد الوطني للإحصاء أنه وفقا للنتائج المعدلة موسميا، ارتفع إجمالي حجم الأعمال من حيث الاتجاه بنسبة 16.3%، مع زيادة بنسبة 16.5% في السوق المحلية و15.7% في السوق الخارجية. كانت أيام العمل 21 في يوليو مقابل 22 في يوليو 2021.



في الأشهر السبعة الأولى من العام، كانت هناك زيادة في حجم الأعمال في الصناعة بنسبة 19.9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021 مع زيادة ثابتة للطاقة (60.7%). في الأشهر السبعة الأولى من العام، سجل صافي المؤشر العام للطاقة نموا بنسبة 17.5%. (أنسامد).



