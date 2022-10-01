Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
استثمار
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

استثمار - قطاعات
إيطاليا : تراجع حجم أعمال قطاع الصناعة على أساس سنوي
    (أنسامد) - أكتوبر 1 - روما - قال المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات)، إن حجم أعمال قطاع الصناعة تراجع في شهر يوليو الماضي بنسبة 0.1% على أساس سنوي.

    ونوه المعهد الوطني للإحصاء أنه وفقا للنتائج المعدلة موسميا، ارتفع إجمالي حجم الأعمال من حيث الاتجاه بنسبة 16.3%، مع زيادة بنسبة 16.5% في السوق المحلية و15.7% في السوق الخارجية. كانت أيام العمل 21 في يوليو مقابل 22 في يوليو 2021.

    في الأشهر السبعة الأولى من العام، كانت هناك زيادة في حجم الأعمال في الصناعة بنسبة 19.9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021 مع زيادة ثابتة للطاقة (60.7%). في الأشهر السبعة الأولى من العام، سجل صافي المؤشر العام للطاقة نموا بنسبة 17.5%. (أنسامد).

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    إيطاليا : كامبانيا، أدنى معدل توظيف في أوروبا

    ألبوم الصور