ارتفاع مؤشر مخاطر السندات الإيطالية لأعلى مستوياته منذ 2020

(أنسامد) - سبتمبر 28 - روما - ارتفع مؤشر مخاطر السندات الإيطالية إلى أعلى مستوى له منذ الشهور الأولى لجائحة فيروس كورونا المستجد، في ظل ارتفاع العائد على السندات نتيجة زيادة أسعار الفائدة المصرفية في منطقة اليورو لكبح جماح التضخم.



وذكرت وكالات الأنباء أن البيع الكثيف لسندات الخزانة الإيطالية أدى إلى ارتفاع الفارق في سعر العائد مع السندات الألمانية القياسية إلى أكثر من 244 نقطة أساس وهو أعلى مستوى له منذ مايو 2020.



وترتفع أسعار العائد على السندات الإيطالية بوتيرة سريعة مع إنهاء البنك المركزي الأوروبي للسياسة النقدية فائقة المرونة واضطراره إلى زيادة سعر الفائدة الرئيسية في الشهر الماضي بمقدار 75 نقطة أساس مع توقعات بزيادة جديدة خلال الأيام المقبلة بنفس القدر للحد من معدل التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته منذ إطلاق العملة الأوروبية الموحدة قبل أكثر من 20 عاما. (أنسامد).



