نمو الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا ليصل إلي 3.3٪ هذا العا

(أنسامد) - سبتمبر 26 - روما - قالت مصادر مالية هذا الأسبوع إن تحديث المخطط الاقتصادي للحكومة يضع نمو الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا عند 3.3٪ هذا العام.



وأضافت إن النمو العام المقبل من المرجح أن يكون أقرب من 0.5 بالمئة الي 1 بالمائة. (أنسامد).



