بنك إيطاليا : توفير 300 ألف وظيفة في 8 أشهر

(أنسامد) - سبتمبر 25 - روما - أعلن بنك إيطاليا أنه تم توفير حوالي 300 ألف وظيفة في القطاع الخاص في الفترة بين شهري يناير وأغسطس من العام الجاري.



جاء ذلك في تقرير لبنك إيطاليا بعنوان "سوق العمل: البيانات والتحليلات" لشهر سبتمبر 2022، والذي تم إعداده بالاشتراك بين وزارة العمل وبنك إيطاليا والوكالة الوطنية لسياسات العمل.



وأوضح التقرير أن معدل التوظيف تباطأ على الرغم من ذلك في الفترة بين شهري يوليو وأغسطس، حيث تم توفير 10 آلاف وظيفة جديدة في شهر يوليو و23 ألف وظيفة جديدة في أغسطس، أي أقل من نصف عدد الوظائف المسجلة في شهري مايو ويونيو.



وخلال شهور الصيف، ضعف الطلب على العمالة في القطاعات الصناعية، الا أنه توقف تقريبا في قطاع الانشاءات، وفقا للتقرير. (أنسامد).



