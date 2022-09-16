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إيطاليا: اتحاد الصناعات يتوقع دخول الاقتصاد في "ركود معتدل"
    (أنسامد) - سبتمبر 16 - روما - من المتوقع أن يدخل الاقتصاد الإيطالي في مرحلة "ركود معتدل" بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، بحسب التوقعات الاقتصادية للاتحاد العام الإيطالي للشركات والأنشطة الحرفية والعمل المستقل " Confcommercio".

    وتوقعت وحدة الأبحاث في الاتحاد، أن الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا سينخفض بنسبة 0.8% في الربع الثالث من العام، مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، مع توقعات بحدوث مزيد من الانخفاض المعتدل في الربع الأخير.

    وأشار الاتحاد، "هذا من شأنه أن يضع إيطاليا في حالة ركود من الناحية الفنية مع ربعين متتاليين من النمو السلبي".

    ورغم هذا الركود المتوقع، قال الاتحاد إن الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا سينهي العام أعلى بنسبة 3% مما كان عليه في عام 2021، معربا عن توقعاته أن تسجل إيطاليا نموا ثابتا أيضا العام المقبل.

    وفي نفس السياق، قالت مؤسسة "فيتش" المالية، إن الاقتصاد الإيطالي سينكمش بنسبة 0.7% في عام 2023، مؤكدة أن أزمة الغاز والتضخم المرتفع والتشديد الملحوظ في السياسة النقدية أثرت بشكل كبير على التوقعات الاقتصادية العالمية. (أنسامد).

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