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استثمار - قطاعات
إيطاليا:إرتفاع عدد الموظفين في الربع الثاني على أساس سنوي
وانخفاض معدل البطالة
    (أنسامد) - سبتمبر 14 - روما - قالت الوكالة الوطنية للإحصاء "إيستات" ISTAT أن 23.15 مليون شخص كانوا يعملون في إيطاليا في الربع الثاني من عام 2022 ، بزيادة قدرها 175000 (+ 0.8 ٪) عن الربع السابق و 677000 (+ 3 ٪) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

    وأضافت الوكالة الوطنية إن معدل التوظيف بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 64 عامًا ارتفع بمقدار 0.5 نقطة في الربع الثاني مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، حيث ارتفع إلى 60.2٪.

    وتابعت إن معدل البطالة انخفض بنسبة 0.4 نقطة في الربع الأول إلى 8.1٪، مع انخفاض إجمالي العاطلين عن العمل إلى 2.025 مليون.

    (أنسامد).

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