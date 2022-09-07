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موسكو:روما تتجه نحو "انتحار اقتصادي" بسبب العقوبات الغربية
    (أنسامد) - سبتمبر 7 - روما - صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا يوم أمس الثلاثاء أن روما تتجه نحو "انتحار اقتصادي" بسبب "جنون" العقوبات الغربية على موسكو في أعقاب غزو أوكرانيا.

    في منشور علي تليجرام، قالت زاخاروفا إن الشركات الإيطالية "ستدمر من قبل"إخوانهم عبر المحيط"، "لأن الشركات الأمريكية تدفع الكهرباء سبع مرات أقل من الشركات الإيطالية".

    قالت: "لقد أصبحت العقوبات أداة للمنافسة غير العادلة، وعندما ستنهار الشركات الإيطالية سيشتيرها الأمريكان بسعر جيد". (أنسامد).

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