إيطاليا: 20% من الصناعة مهددة بالتوقف إذا قطعت روسيا الغاز

(أنسامد) - سبتمبر 2 - روما - أعلن رئيس اتحاد الصناعات الإيطالي، كارلو بونومي، أن 20% من الصناعة الإيطالية ستتوقف إذا قطعت روسيا الغاز بشكل كامل عن إيطاليا.



وتابع بونومي، "إذا أغلقت روسيا بشكل كامل حنفية الغاز بعد الإغلاقات الجزئية الأخيرة، سيكون لدينا فجوة تبلغ 4 مليارات متر مكعب (من الغاز)".



وبين بونومي أن هذه الكمية ستظل بدون تغطية، حتى إذا بلغ المخزون الوطني نسبة 90%، الأمر الذي يعني توقف خٌمس الصناعة الإيطالية.



ودعا المسؤول العمالي إلى ضرورة تطبيق نظام ترشيد الاستهلاك، مضيفا، "في أسوأ السيناريوهات، يجب أن نفكر في استراتيجية ترشيد مع خيار وطني يطالب بالتحلي بالمسؤولية الكبيرة، لأن إيقاف تشغيل النظام الصناعي يعني تعريض آلاف الشركات والوظائف للخطر".



(أنسامد).



