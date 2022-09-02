Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
استثمار
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

استثمار - قطاعات
إيطاليا: 20% من الصناعة مهددة بالتوقف إذا قطعت روسيا الغاز
    (أنسامد) - سبتمبر 2 - روما - أعلن رئيس اتحاد الصناعات الإيطالي، كارلو بونومي، أن 20% من الصناعة الإيطالية ستتوقف إذا قطعت روسيا الغاز بشكل كامل عن إيطاليا.

    وتابع بونومي، "إذا أغلقت روسيا بشكل كامل حنفية الغاز بعد الإغلاقات الجزئية الأخيرة، سيكون لدينا فجوة تبلغ 4 مليارات متر مكعب (من الغاز)".

    وبين بونومي أن هذه الكمية ستظل بدون تغطية، حتى إذا بلغ المخزون الوطني نسبة 90%، الأمر الذي يعني توقف خٌمس الصناعة الإيطالية.

    ودعا المسؤول العمالي إلى ضرورة تطبيق نظام ترشيد الاستهلاك، مضيفا، "في أسوأ السيناريوهات، يجب أن نفكر في استراتيجية ترشيد مع خيار وطني يطالب بالتحلي بالمسؤولية الكبيرة، لأن إيقاف تشغيل النظام الصناعي يعني تعريض آلاف الشركات والوظائف للخطر".

    (أنسامد).

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    احتفالات عيد صعود العذراء علي الشواطئ الايطالية

    ألبوم الصور