انخفاض الصادرات الإيطالية بنسبة 2.1٪ في يونيو

(أنسامد) - أغسطس 14 - روما - قالت وكالة الإحصاء الإيطالية "إستات"، يوم الجمعة، إن الصادرات الإيطالية تراجعت بنسبة 2.1٪ في يونيو بعد خمسة مكاسب شهرية متتالية.



وأضافت وكالة الإحصاء، أن الانخفاض سجل نفس المستوى بالنسبة للصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي ودول خارج الاتحاد.



وتابعت : في الربع الثاني من العام، كانت الصادرات قد ارتفعت بنسبة 6.2 ٪، مشيرة : "تظل الديناميكية إيجابية للغاية". (أنسامد).



