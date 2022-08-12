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إيطاليا: التضخم السنوي يتراجع لـ 7.9% خلال يوليو
مدفوعا بتباطؤ أسعار الطاقة
    (أنسامد) - أغسطس 12 - روما - أعلن المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء، "إستات" أن التضخم السنوي الإيطالي، قد تراجع بنسبة 7.9% خلال شهر يوليو، بعدما وصل إلى 8% خلال شهر يونيو الماضي.

    وفسر المعهد هذا التراجع في التضخم وعدم السير على وتيرة الارتفاع، بعامل تباطؤ ارتفاع أسعار الطاقة، (من 48.7% في يونيه، إلى 42.9% خلال يوليو".

    ورغم ذلك، أشار المعهد إلى أن مؤشر عربة التسوق الخاص بالسلع التي يتم شراؤها بشكل متكرر مثل المواد الغذائية والسلع المنزلية، قد ارتفع بنسبة 9.1%، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 1984.

    كما نوه المعهد أن أسعار السكن والمياه والكهرباء والوقود في الاقتصاد قد ارتفعت بنسبة 24.7% مقارنة بشهر يوليو من العام الماضي.

    وتعاني إيطاليا، مثل العديد من البلدان حول العالم، من ارتفاع تكلفة المعيشة التي تسببت فيها حرب أوكرانيا واضطرابات سلسلة التوريد وعوامل أخرى.

    وأقرت الحكومة مؤخرا حزمة مساعدات ثانية لمساعدة جزء من المواطنين في تغطية نفقاتهم، كما أقرت تشريعات للحد من زيادة فواتير الكهرباء. (أنسامد).

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