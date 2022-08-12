إيطاليا: التضخم السنوي يتراجع لـ 7.9% خلال يوليو

زعيمة أخوة إيطاليا:موقفنا مؤيد لحلف الناتو والاتحاد الأوروبي
ميلوني: لا نحتاج لدروس من الحزب الديمقراطي
أمريكا ترحب باستئناف الرحلات الجوية بين طرابلس والقاهرة
تصميم مستقبل البشرية على أجندة "منتدى دبي للمستقبل"
المنتدى يعقد في الفترة بين 10 و12 أكتوبر في متحف المستقبل
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
إيطاليا:مركز لامبيدوزا يستقبل أعداد كبيرة من المهاجرين
جولة في بيزارو ، عاصمة الثقافة الإيطالية لعام 2024
حدائق بوبولي الرائعة وبها مغارة بونتالنتي التي بناها الفنان والمهندس المعماري والنحات برناردو بونتالنتي بين عامي 1536 و 1608.
تجمعات الجمعة في تورينو حول أزمة المناخ
إيطاليا..موجة حر تضرب روما
تشويه اعمدة معبد جميع الالهة (البانثيون) في روما بكتابات بالرذاذ الأزرق