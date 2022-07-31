وزارة: الاقتصاد الإيطالي يستعيد مكاسبه التي فقدها في الوباء

(أنسامد) - يوليو 31 - روما - قالت وزارة الاقتصاد الإيطالية، أول أمس الجمعة، إن الاقتصاد الإيطالي استعاد مكاسبه التي فقدها بسبب جائحة كوفيد -19 بعد أن سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 1٪ في الربع الثاني من هذا العام، مشيرة إلى إن هذا النمو رفع الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا أعلى من المستوى المتوسط لعام 2019.



وكانت وكالة الإحصاء الوطنية (إستات) قد أعلنت في وقت سابق أن الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا تسارع في الربع الثاني، حيث ارتفع بنسبة 1٪ مقارنة مع الأشهر الثلاثة الأولى من العام وبنسبة 4.6٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.



وقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا بنسبة 0.1٪ فقط في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي.



ودفعت هذه الأرقام التي جاءت أفضل من التوقعات، وكالة الإحصاء الوطنية إلى رفع توقعاتها للنمو لعام 2022 إلى 2.6٪، بزيادة 0.1 نقطة مئوية عن التقديرات التي نشرت في مايو. (أنسامد).



