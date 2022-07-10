إرتفاع الإنتاج الصناعي الإيطالي بنسبة 3.4٪

(أنسامد) - يوليو 10 - روما - قالت وكالة الإحصاء الوطنية "إستات" أول أمس الجمعة، إن الإنتاج الصناعي الإيطالي ارتفع بنسبة 3.4٪ على أساس سنوي في شهر مايو.



وأضافت وكالة الإحصاء أن الإنتاج الصناعي هبط بنسبة 1.1 بالمئة في شهر أبريل 2022.



وأشارت إلي أنه في الفترة بين مارس ومايو، كان متوسط مستوى الإنتاج الصناعي أعلى 2.3٪ عن الأشهر الثلاثة السابقة. (أنسامد).



