ألستوم إيطاليا توقع اتفاقا لتصنيع 96 قطار فائق السرعة لتركيا

(أنسامد) - يوليو 6 - روما - صفقة جديدة لمجموعة ألستوم إيطاليا، Alstom Italia، إذ وقعت اتفاقا مع تركيا من أجل تصنيع 96 قطار فائق السرعة، في إطار مساعي أنقرة لتحديث شبكة خطوطها السريعة.



وبحسب الاتفاق الذي تم توقيعه في أنقرة، أمس الثلاثاء، بين المدير التنفيذي للشركة الإيطالية، ميكلي فيالي، ووزير النقل التركي، عاديل كارا إسماعيل أوغلو، فإن القيمة الكلية للصفقة تبلغ 2 مليار يورو.



وسيتم تصنيع هذه القطارات في مصانع الشركة في سافيليانو، بمقاطعة كونيو، في إقليم بيمونتي.



ومن المقرر أن يتم توقيع مذكرة تفاهم تشمل تفاصيل وتوقيت تسليم الصفقة، في حين لا تزال المشاورات مستمرة لرفع العرض إلى 200 قطار في المستقبل. (أنسامد).



