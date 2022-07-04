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إيطاليا:المناطق الشمالية كانت القوة الدافعة للاقتصاد
    (أنسامد) - يوليو 4 - روما - قالت وكالة الإحصاء الوطنية إيستاتISTAT إن المناطق الشمالية في إيطاليا، التي تضررت بشدة من جائحة COVID-19 في عام 2020، كانت القوة الدافعة للانتعاش الاقتصادي في البلاد العام الماضي.

    وأضافت وكالة الإحصاء إن الناتج المحلي الإجمالي لشمال غرب إيطاليا ارتفع بنسبة 7.4٪ في عام 2021، في حين نما شمال شرق البلاد بنسبة 7٪، مقارنة بالمعدل الوطني البالغ 6.6٪.

    وتابعت إن وسط إيطاليا سجل نموا بنسبة 6٪ بينما نما الجنوب بنسبة 5.8٪ على الرغم من أنه حقق أفضل أداء في البناء (بزيادة 25.9٪) وقطاعات الزراعة (زيادة 3.6٪). (أنسامد).

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