الصناعة: ارتفاع حجم الأعمال بنسبة 2.7٪ في أبريل

(أنسامد) - يونيو 29 - روما - أكد معهد الإحصاء الإيطالي (ايستات) إرتفاع حجم الأعمال بنسبة 2.7 بالمائة في شهر ابريل الماضي مقارنة بشهر مارس، إذ يلامس أعلى مستوي له منذ عام 2000.



ويوضح المعهد أن الاتجاه الاقتصادي "أقل وضوحًا بالنظر إلى المؤشر من حيث الحجم المتاح لقطاع الصناعات التحويلية".



وفي الواقع، تشير بيانات حجم التصنيع إلى زيادة بنسبة 1.1٪ في أبريل مقارنة بشهر مارس و5.5٪ مقارنة بالعام السابق.



مقارنة بالعام السابق، سجل المعهد الوطني، زيادات ملحوظة للغاية في مجال الطاقة (+ 64.4٪)، والسلع الوسيطة (+ 30.3٪) والسلع الاستهلاكية (+ 21.9٪)؛ تم احتواء الزيادة في السلع الرأسمالية (+ 4.0٪).



جاء في المذكرة أن "جميع قطاعات النشاط الاقتصادي أظهرت نموًا من حيث الاتجاه، باستثناء وسائل النقل" التي حققت انخفاضاً بنسبة 18.3٪. (أنسامد).



