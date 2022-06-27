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تراجع ثقة المستهلك الإيطالي وارتفاع ثقة الأعمال
    (أنسامد) - يونيو 27 - روما - كشف المعهد الوطنى الإيطالى للإحصاء (إستات)، أن ثقة المستهلك الإيطالي تراجعت خلال شهر يونيو إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2020، فيما ارتفع مؤشر ثقة الأعمال.

    وأوضح المعهد الوطنى للإحصاء أن مؤشر ثقة المستهلك الإيطالي انخفض من 102.7 نقطة إلى 98.3 نقطة، ليسجل أدنى مستوى له منذ شهر نوفمبر 2020.

    من ناحية أخرى، استمر مؤشر ثقة الأعمال في الارتفاع، ليقفز من 111 نقطة إلى 113.6 نقطة للمرة الثانية على التوالي. (أنسامد).

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