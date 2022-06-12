بنك إيطاليا: إيطاليا قد تشهد نموا صفريا هذا العام

(أنسامد) - يونيو 12 - روما - قال بنك إيطاليا أول أمس الجمعة إن إيطاليا قد تشهد نموا صفريا هذا العام إذا استمرت الحرب الأوكرانية وانقطعت امدادات الطاقة الروسية في الصيف.



وأضاف البنك المركزي أن هذا السيناريو الأسوأ سينتج بعد ذلك نموا سلبيا يزيد عن 1٪ العام المقبل، وسيعود النمو إيجابيا فقط في عام 2024.



وذكر أنه إذا لم تكن هناك صدمة كهذه ناتجة عن أزمة الطاقة، فسيكون نمو الناتج المحلي الإجمالي 3٪ هذا العام، انخفاضا من 3.8٪ في توقعاته السابقة، و1.6٪ في 2023 و1.8٪ في 2024.



وأشار بنك إيطاليا إلي أن التضخم سيرتفع إلى 6.7٪ هذا العام، لكنه قد يصل إلى 8٪ في أسوأ السيناريوهات. (أنسامد).



