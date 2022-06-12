بنك إيطاليا: إيطاليا قد تشهد نموا صفريا هذا العام

إيطاليا : إحتجاجات "أواني الطهي الفارغة" على تكلفة المعيشة
المستهلكون:الأواني فارغة لأننا لا نملك ما يكفي من الطعام
إيطاليا : وحدة الحكومة ستساعد في تحديد سقف لأسعار الطاقة
الإمارات: الصحة تجري 253,991 فحصا خلال الساعات الـ24 الماضية
وتكشف عن 1,179 إصابة جديدة بكورونا
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
إيطاليا-صيف مبكر ..هانيبال يرفع الحرارة إلى 34 درجة
استقبال أوركسترا كالوش الأوكراني الفائز في مسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن في تورينو
الدورة 66 لمهرجان يوروفيجن للاغنية في تورينو
إيطاليا..عودة إحتفالات الأول من مايو
إيطاليا.. لقاحات كوفيد-19..تجنب 150 ألف حالة وفاة
إحتراق فيلا الأقلية الروسية في إيطاليا علي بحيرة كومو علي أرض يملكها المذيع فلاديمير سولوفيف القريب من بوتن