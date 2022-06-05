إيطاليا : ارتفاع أسعار البنزين بشكل حاد

(أنسامد) - يونيو 5 - روما - عادت أسعار البنزين للارتفاع مرة أخرى في إيطاليا، حيث وصل سعر البنزين الخالي من الرصاص في محطات بنزين الخدمة الذاتية إلى 1.914 يورو للتر في المتوسط، ;;والديزل بتكلفة 1.831 يورو، وذلك وفقا للبيانات التي تم تجميعها في مركز معلومات قطاع الطاقة Quotidiano Energia.



وقد صرحت وكيلة وزارة الاقتصاد ماريا سيسيليا جويرا لقناة Rainews 24 إنه من "المحتمل للغاية" أن تتخذ الحكومة إجراءات جديدة لخفض رسوم الوقود لخفض الأسعار.



وقد خفضت الحكومة الرسوم الجمركية بالفعل من أجل خفض تكلفة البنزين بنحو 30 سنتا للتر. (أنسامد).



