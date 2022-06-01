أيطاليا-أوكرانيا:الحرب قد تخفض من نموالناتج المحلي الإجمالي

(أنسامد) - يونيو 1 - روما - قال محافظ بنك إيطاليا إنياتسيو فيزكو، أن الحرب الطويلة في أوكرانيا قد تكلف إيطاليا نقطتين مئويتين من نمو الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين.



وأضاف: "لقد أدت الحرب إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشكل جذري"، مشيرا إلي "ضعف النشاط الإنتاجي في الربع الأول".



وذكر فيزكو "في أبريل، كان تقييمنا أنه إذا استمر الصراع لفترة طويلة، فسيؤدي ذلك إلى انخفاض نقطتين مئويتين في النمو هذا العام والعام المقبل".



وأشار إلي أن "التقديرات الأخيرة للمنظمات الدولية متشابهة، ومع ذلك، لا يمكننا استبعاد المزيد من التطورات السلبية إذا أدت الحرب إلى انقطاع إمدادات الغاز الروسي". (أنسامد).



