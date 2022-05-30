الاتحاد العام للصناعة الإيطالية : الوضع معقد في الربع الثاني

(أنسامد) - مايو 30 - روما - اعلن الاتحاد العام للصناعة الإيطالية، إنه في الربع الثاني من عام 2022، ظل السيناريو الخاص بإيطاليا معقدًا، بعد تراجع بنسبة 0.2% في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول بسبب استمرار الصراع في أوكرانيا.



وتؤكد البيانات الصادرة في أبريل ومايو الزيادات في أسعار السلع الأساسية، وندرة المواد، مع ارتفاع المخاوف بشأن الأوضاع الاقتصادية، وفقا لتحليل أجراه مكتب أبحاث الاتحاد العام للصناعة الإيطالية.



من ناحية أخرى، فإن التراجع البطيء لعدوى فيروس كورونا يمكن أن يدعم الاستهلاك. ومن خلال تحليل متعمق لهذه القضية، يحذر التقرير أيضًا من أن حظر واردات الغاز الروسي "سيكون بمثابة صدمة" وسيحدث "تأثيرا كبيرا".



يقول خبراء الاقتصاد، إن "الحظر المحتمل على واردات الغاز الطبيعي من روسيا، المورد الرئيسي لإيطاليا في السنوات الأخيرة، يمكن أن يكون له تأثير قوي للغاية على الاقتصاد الإيطالي الذي يعاني بالفعل". (أنسامد).



