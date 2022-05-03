إيطاليا : إرتفاع معدل التوظيف إلى مستوى قياسي

(أنسامد) - مايو 3 - روما - كشفت الوكالة الوطنية للإحصاء "إيستات" ISTAT أن معدل التوظيف في إيطاليا بلغ 59.9 ٪ في مارس، مع أكثر من 23.04 مليون شخص يعملون هنا، وهو أعلى مستوى مسجل منذ بدء السلسلة الإحصائية في عام 2004.



وقالت الوكالة الوطنية للإحصاء إن عدد العاملين في إيطاليا إرتفع بواقع 81 ألفا في مارس مقارنة بشهر فبراير وبنسبة 804 ألفا عن نفس الشهر في عام 2021.



وإستطردت إن هذه الزيادة تتعلق بشكل رئيسي بالنساء والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 24 عاما، مشيرة إن 9.776 مليون امرأة يعملن في إيطاليا وأن 51.2٪ من النساء في سن العمل في إيطاليا تعملن بالفعل .



وأشارت ISTAT إن عدد العاطلين عن العمل والأشخاص غير النشطين في سوق العمل انخفض في مارس، وإن معدل البطالة إنخفض بنسبة 0.2 نقطة مئوية إلى 8.3٪، لينزل به إلى مستوى 2010.



ومع ذلك، إرتفع معدل بطالة الشباب إلى 24.5٪ ممن تقل أعمارهم عن 25 عاما في سوق العمل، بزيادة قدرها 0.3 نقطة مئوية. (أنسامد).



