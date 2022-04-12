دراسة : السياحة الإيطالية تسجل نموا بنسبة 35٪ هذا العام

(أنسامد) - أبريل 12 - روما - من المقرر أن تستقبل إيطاليا 92 مليون سائح محلي ودولي هذا العام وأن تسجل ما يقرب من 343 مليون ليلة مبيت، بزيادة قدرها 43٪ و 35٪ على التوالي في عام 2021، وفقا لمسح أجراه معهد أبحاث السوق "ديموسكوبيكا" عن سوق السياحة الإيطالية، نشرته وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" في توقعات مسبقة للبورصة الدولية للسياحة BIT ومعرض السياحة في ميلانو.



وقال معهد الأبحاث "ديموسكوبيكا" إن سوق السياحة الإيطالية لا يزال، على الرغم من ذلك، بعيدا عن مستوى ما قبل الجائحة لعام 2019، حيث من المقررأن ينخفض عدد الوافدين بنسبة 29.6 ٪ هذا العام ويظل بين عشية وضحاها منخفضا بنسبة 21.4 ٪.



وأشارت الدراسة إن الإنفاق السياحي في إيطاليا من المقرر أن يصل إلى حوالي 26 مليار يورو هذا العام، بزيادة 11.8٪ عن عام 2021.



(أنسامد).



