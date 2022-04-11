دراجي في الجزائر لتوقيع اتفاق غاز جديد

(أنسامد) - أبريل 11 - روما - يصل رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي، إلى العاصمة الجزائرية، الجزائر، اليوم الاثنين، برفقة وزير الخارجية، لويجي دي مايو، من أجل توقيع اتفاق لزيادة نسبة امدادات الغاز من الجزائر إلى إيطاليا، في إطار مساعي روما التخلي التدريجي عن اعتمادها على الغاز الروسي.



وقال وزير الخارجية دي مايو إن الاتفاق حول إمدادات الغازسوف يجعل بالإمكان التعامل مع الابتزاز الروسي بشأن الغاز.



والأحد، وصفت روما مطالب روسيا بدفع سعر الغاز بالروبل الروسي بأنه "غير مقبول".



وبالأمس، ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن الزيارة التي يقوم بها دراجي إلى الجزائر، تأتي "لتعزيز تعاون تاريخي ووثيق أكثر فأكثر، في العديد من المجالات، لاسيما في ميدان الغاز، ميزه تطابق في وجهات النظر حول المسائل الاقتصادية والإقليمية والدولية".



ونوهت الوكالة أن إيطاليا أكبر مستورد للغاز الجزائري، الذي يوفر ثلث احتياجاتها الغازية، مشيرة إلى أن روما دائما ما تعبر عن الإرداة بتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. (أنسامد).



