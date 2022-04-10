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التضخم سيصل إلى 8٪ في إيطاليا إذا توقف الغاز الروسي
    (أنسامد) - أبريل 10 - روما - كشف بنك إيطاليا، يوم الجمعة أن معدل التضخم السنوي في إيطاليا سيرتفع إلى حوالي 8٪ هذا العام إذا أدت الآثار غير المباشرة للحرب في أوكرانيا إلى توقف كامل لإمدادات الغاز لإيطاليا من روسيا، قبل أن ينخفض إلى 2.3٪ في عام 2023.

    وأشار إلى أن التضخم سيكون 5.6 بالمئة في 2022 و2.2 بالمئة العام المقبل في المتوسط، وسيسجل 4 بالمئة و 1.8 بالمئة على التوالي إذا كان هناك حل سريع للصراع.

    وذكرالبنك المركزي في تقرير "في السياق الحالي الذي يشهد حالة عدم يقين عالية للغاية، لا يمكن استبعاد المزيد من السيناريوهات غير المواتية".

    وأضاف أن "ألمانيا وإيطاليا هما الدولتان الأكثر إعتمادا على المواد الخام من روسيا"، منوها أنه "يمكن أن تكونا من بين الأكثر تضررا، بشكل مباشر وغير مباشر في سلاسل القيمة العالمية، من خلال منع الصادرات إلى روسيا". (أنسامد).

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