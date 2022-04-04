إيطاليا: تخفيض توقعات نمو الناتج المحلي إلى 1.9% في 2022

(أنسامد) - أبريل 4 - روما - قدر مركز الدراسات التابع لاتحاد الصناعات أن نمو الناتج المحلي خلال عام 2022، سوف يستقر عند 1.9% مع انخفاض كبيرعن التوقعات التي وضعت في أكتوبر الماضي، والتي قدرت أن يكون النمو 4% خلال العام الجاري.



وأوضح المركز أنه بعد النمو الكبير والانتعاش المحققين خلال العام الماضي، فمن المحتمل أن تدخل إيطاليا في حالة ركود تقني وإن كان حجمه محدودا، مع انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% في الربع الأول، وانخفاض متوقع بـ 0.5% خلال الربع الثاني.



ونوه المركز أن العودة إلى مستويات النمو لما قبل فيروس كورونا، تم تأجيلها إلى العام المقبل، محذرا من عبء كبير لفاتورة الطاقة والبالغة 5.7 مليار يورو على أساس شهري، و68 مليار على أساس سنوي.



(أنسامد).



