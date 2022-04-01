إيطاليا تسجل أعلى معدل للتضخم منذ عام 1991

(أنسامد) - أبريل 1 - روما - سجل معدل التضخم في إيطاليا أعلى معدل له على الإطلاق منذ عام 1991، ليصل إلى 6.7% خلال شهر مارس.



وبحسب البيانات الأولية، فإن التضخم مستمر في الارتفاع ويتسارع للشهر التاسع على التوالي، مدفوعا بارتفاع أسعار الكهرباء والوقود في السوق الحر.



وسجل المؤشر الوطني لأسعار المستهلك، بخلاف التبغ، ارتفاعا بنسبة 1.2% على أساس شهري، و6.7% على أساس سنوي، مقابل 5.7% خلال العام الماضي، وفقا لما أعلنه المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات).



ونوه المعهد أن هذا المعدل من التضخم هو الأعلى للبلاد منذ شهر يوليو 1991، والذي كان مدفوعا أيضا بأسعار مواد الطاقة.



ولفت إلى أن ارتفاع أسعار "السلة الغذائية"، أصبح يضغط على تكلفة المعيشة في إيطاليا، والتي ارتفعت بنسبة 5% خلال شهر مارس.



وتفصيلا، سجلت أسعار السلع الغذائية، والمنتجات المنزلية والعناية الشخصية زيادة بين 4.1% و5% خلال شهر مارس. (أنسامد).



