الإيطاليون دفعوا 9 مليار يورو إضافية جراء ارتفاع سعر الوقود

(أنسامد) - مارس 28 - روما - كلف ارتفاع أسعار الوقود، الإيطاليين، أكثر من 9 مليار يورو في 6 أشهر فقط، جراء ارتفاع تكاليف التزود بالوقود للسيارات.



وكشفت دراسة استقصائية أجرتها مؤسسة "Consumerismo"، ومركز أبحاث Alma Laboris Business School، حول اتجاه الأسعار في محطات الوقود على مدار الأشهر الستة الماضية، لفهم مقدار ارتفاع أسعار الوقود، أن الإيطاليين دفعوا 9 مليار يورو إضافية جراء الارتفاع غير المسبوق في أسعار الوقود.



وبينت الدراسة أيضا أن الدول جمعت أكثر من 25 مليار يورو عن طريق ضريبة القيمة المضافة والرسوم الضريبية على البنزين والديزل.



وتشهد أسعار الوقود ارتفاعاً غير مسبوق، منذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، لاسيما وأن روسيا تشكل مصدراً رئيسياً للغاز والنفط إلى القارة الأوروبية. (أنسامد).



