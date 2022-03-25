مستشار دراغي : على إيطاليا رفض طلب بوتين دفع الغاز بالروبل

(أنسامد) - مارس 25 - روما - دعا فرانشيسكو جيافاتزي، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، إيطاليا لعدم الموافقة على طلب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لأوروبا، بدفع سعر الغاز والنفط من الآن فصاعدا بالروبل الروسي.



وقال جيافاتزي، "على إيطاليا رفض طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لأوروبا بدفع سعر الغاز الروسي بالروبل وليس اليورو"، موضحا لمنتدى بلومبيرج أن الحكومة لم تتخذ أي قرار في هذا الشأن حتى الآن.



ونوه جيافاتزي، "من وجهة نظري، الدفع بالروبل هو طريقة للإلتفاف على العقوبات (المفروضة جراء الحرب الأوكرانية)، ولذا أعتقد أنه سوف يستمر الدفع باليورو".



والأربعاء، طالب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بتطبيق بيع الغاز والنفط الروسي إلى أوروبا، بالعملة المحلية، الروبل، وليس بالدولار أو اليورو، في محاولة يراها متابعون أنها تهدف إلى تقوية العملة الروسية التي تشهد تراجعا في قيمتها جراء العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا. (أنسامد).



