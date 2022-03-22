حرب أوكرانيا أعاقت آمال التعافي الإقتصادي في إيطاليا

(أنسامد) - مارس 22 - روما - كشف جيان كارلو بلانجياردو، رئيس وكالة الإحصاء الوطنية "إيستات"ISTAT، إن الحرب في أوكرانيا تسببت في "عرقلة" آمال إيطاليا في التعافي.



وقال - في تصريحات لقناه التليفزيون الإيطالي SkyTg24 - إنه كان من المتوقع أن يعود الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي إلى مستوى ما قبل الوباء بحلول شهر أبريل، لكنه شدد على أن "ذلك لن يحدث" بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.



وأضاف إن ISTAT قدرت حتى الآن أن الصراع يمكن أن يكون له تأثير سلبي قدره 0.7 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا أن الخطر هو أن التأثير قد يكون أكبر بكثير. (أنسامد).



