إرتفاع الصادرات الإيطالية بنسبة 22.6% في يناير

(أنسامد) - مارس 21 - روما - قال المعهد الوطني الإيطالي
للإحصاء (إستات)، إن الصادرات الإيطالية إرتفعت بنسبة 22.6% في شهر
يناير الماضي مقارنة مع نفس الفترة من عام 2021، بينما إرتفعت
الواردات بنسبة 44.5% على أساس سنوي.
وأضاف المعهد الوطني للإحصاء أن الصادرات إرتفعت بنسبة 5.3% في شهر
يناير مقارنة بشهر ديسمبر 2021، مع إرتفاعها بنسبة 5.1% لدول
الإتحاد الأوروبي و5.4% إلى دول خارج الإتحاد الأوروبي.
وأوضح أن العجز التجاري لإيطاليا بلغ 5.052 مليار يورو في شهر
يناير، مقارنة بفائض 1.387 مليار في يناير من العام الماضي.