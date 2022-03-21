إرتفاع الصادرات الإيطالية بنسبة 22.6% في يناير

(أنسامد) - مارس 21 - روما - قال المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات)، إن الصادرات الإيطالية إرتفعت بنسبة 22.6% في شهر يناير الماضي مقارنة مع نفس الفترة من عام 2021، بينما إرتفعت الواردات بنسبة 44.5% على أساس سنوي.



وأضاف المعهد الوطني للإحصاء أن الصادرات إرتفعت بنسبة 5.3% في شهر يناير مقارنة بشهر ديسمبر 2021، مع إرتفاعها بنسبة 5.1% لدول الإتحاد الأوروبي و5.4% إلى دول خارج الإتحاد الأوروبي.



وأوضح أن العجز التجاري لإيطاليا بلغ 5.052 مليار يورو في شهر يناير، مقارنة بفائض 1.387 مليار في يناير من العام الماضي.



(أنسامد).



