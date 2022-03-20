إيطاليا:هيئة مكافحة الاحتكار تستفسرعن إرتفاع أسعار البنزين

(أنسامد) - مارس 20 - روما - صرحت هيئة مكافحة الاحتكار الإيطالية، الجمعة، أنها طلبت من شركات النفط الكبري معلومات عن إرتفاع أسعار الوقود الذي أدى إلى زيادات كبيرة في ثمن البنزين والديزل في محطات البنزين.



وأعلنت الهيئة في بيان "عقب الزيادة غير العادية في أسعار الوقود والبنزين المسجلة خلال الأيام القليلة الماضية، فضلا عن تلقيها العديد من الشكاوى"، أنها أحالت إلى شركات النفط الكبرى طلبا مفصلا للحصول على معلومات، بدعم من الشرطة المالية".



وقالت الهيئة إن الهدف هو "النظر في الأسباب الكامنة وراء هذه الزيادات، وفي نهاية المطاف، تقييم وجود مناطق للتدخل المحتمل فقط في حالة إنتهاك القواعد المتعلقة بإساءة إستخدام مكانة مهيمنة أو الإتفاقات المقيدة للمنافسة".



وكما حدث خلال الأشهر الأولى لوباء COVID، شددت هيئة مكافحة الاحتكار على أنها "حريصة على مراقبة الزيادات الإستثنائية في الأسعار التي يتم تسجيلها أحيانًا خلال المراحل الحرجة والتحقق من أن هذه الظواهر ليست نتيجة سلوك يحد من المنافسة". (أنسامد).



