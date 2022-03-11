إيطاليا: تكلفة الإنتاج ترتفع 9.7% في يناير

(أنسامد) - مارس 11 - روما - ارتفعت تكلفة الانتاج الصناعي في إيطاليا، خلال الشهر الأول من عام 2022، بـ 9,7% على أساس شهري، و32.9% على أساس سنوي، بحسب بيانات المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء "إيستات".



وأوضح المعهد أن هذا الارتفاع الكبير والاستثنائي في تكلفة الإنتاج جاء مدفوعا بارتفاع الأسعار في السوق الداخلي، لاسيما أسعار الكهرباء والغاز والطاقة.



يضاف إلى ذلك أيضا، الارتفاع المستمر في الأسعار بشكل عام في إيطاليا، والتي ارتفعت بنسبة 1,8% على أساس شهري، و10.6% على أساس سنوي، بالمقارنة بـ 9.3% حتى ديسمبر من العام الماضي.



وطالت الزيادات الكبيرة للتكلفة جميع قطاعات التصنيع تقريبا، في يناير، بحسب المعهد. وجاء في المقدمة فحم الكوك والمنتجات البترولية المكررة بزيادة أكثر من 35.7% في سعر التكلفة في السوق المحلية، والتعدين وتصنيع المنتجات المعدنية بزيادة 23.3%، والمنتجات الكيماوية بزيادة 19.7%، وصناعة الأخشاب والورق والطباعة بزيادة 14.9%.



أما بالنسبة لمواد البناء، فقد نمت أسعار التكلفة بـ 2.5% على أساس شهري وبنسبة 6.4% على أساس سنوي. (أنسامد).



