إيطاليا:إرتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 4.7٪ في عام 2021

(أنسامد) - مارس 9 - روما - كشفت وكالة الإحصاء الوطنية "إيستات" عن إرتفاع الإنفاق الاستهلاكي الإيطالي بنسبة 4.7٪ في عام 2021، مشيرة أنه لا يزال دون مستوى 2019 .



وقالت وكالة الإحصاء إن متوسط الإنفاق الشهري للأسر ارتفع بنسبة 6.2٪ للأسر الميسورة و1.7٪ للأسر الفقيرة.



وأشارت أن إجمالي الإنفاق الشهري بلغ 2439 يورو العام الماضي مقارنة بـ2328 يورو في عام 2020، إلا أن نسبة الإنفاق في العام الماضي ظلت منخفضة بنسبة 4.7٪ مقارنة بعام 2019. (أنسامد).



