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إيطاليا: نمو التجارة الخارجية بنسبة 18.2% في 2021
تقترب من مستويات 2019
    (أنسامد) - فبراير 17 - روما - دفعة كبيرة شهدتها التجارة الخارجية لإيطاليا في عام 2021، إذ تم تسجيل نمو بنسبة 18.2%.

    وكشفت بيانات المعهد الوطني للإحصاء (إيستات) أن التجارة الخارجية التي سجلتها إيطاليا في 2021، اقتربت من تلك المستويات التي وصلت إليها في عام 2019، حيث بلغت 24.7%.

    ولفت المعهد إلى أنه رغم هذا الرقم، إلا أنه تم تسجيل انكماش اقتصادي للصادرات الي 1.1%، مع زيادة الواردات في نفس الشهر بنسبة 7.5%.

    يوضح المعهد أنه في الربع الأخير من عام 2021، زادت الصادرات بنسبة 2.4%، وسجلت الواردات 7.5%.

    إلى جانب ذلك، فقد سجلت أسعار الاستيراد أيضا نموا بنسبة 9%، وهي أعلى معدل منذ 2005.

    والأسبوع الجاري، أكد محافظ بنك إيطاليا، إجنازي فيسكو، أن النمو الاقتصادي الضخم المحقق خلال العام الماضي نجح في خفض الدين العام لإيطاليا إلى 150% من إجمالي الناتج المحلي، موضحا أن الناتج المحلي سوف يسجل نمو يقرب من 4% في المتوسط هذا العام 2022، قبل أن يتباطأ خلال العامين المقبلين. (أنسامد).

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