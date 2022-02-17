إيطاليا: نمو التجارة الخارجية بنسبة 18.2% في 2021

(أنسامد) - فبراير 17 - روما - دفعة كبيرة شهدتها التجارة
الخارجية لإيطاليا في عام 2021، إذ تم تسجيل نمو بنسبة 18.2%.
وكشفت بيانات المعهد الوطني للإحصاء (إيستات) أن التجارة الخارجية
التي سجلتها إيطاليا في 2021، اقتربت من تلك المستويات التي وصلت
إليها في عام 2019، حيث بلغت 24.7%.
ولفت المعهد إلى أنه رغم هذا الرقم، إلا أنه تم تسجيل انكماش
اقتصادي للصادرات الي 1.1%، مع زيادة الواردات في نفس الشهر بنسبة
7.5%.
يوضح المعهد أنه في الربع الأخير من عام 2021، زادت الصادرات بنسبة
2.4%، وسجلت الواردات 7.5%.
إلى جانب ذلك، فقد سجلت أسعار الاستيراد أيضا نموا بنسبة 9%، وهي
أعلى معدل منذ 2005.
والأسبوع الجاري، أكد محافظ بنك إيطاليا، إجنازي فيسكو، أن النمو
الاقتصادي الضخم المحقق خلال العام الماضي نجح في خفض الدين العام
لإيطاليا إلى 150% من إجمالي الناتج المحلي، موضحا أن الناتج
المحلي سوف يسجل نمو يقرب من 4% في المتوسط هذا العام 2022، قبل أن
يتباطأ خلال العامين المقبلين. (أنسامد).