إيطاليا: الانتاج في انخفاض حاد وتسجيل تراجع بـ 1.3% في يناير

(أنسامد) - فبراير 7 - روما - تراجع حاد للانتاج في إيطاليا، خلال الشهر الأول من عام 2022، مع ارتفاع أسعار الطاقة وضغطها على سلاسل الانتاج.



وبحسب الاتحاد العام للصناعة الإيطالية،" Confindustria"، فإن الانتاج الصناعي لإيطاليا، قد عانى من انخفاض كبير في يناير الماضي، بنسبة 1.3% بعد انخفاض مسجل بنسبة 0.7% خلال ديسمبر.



وأوضح المركز البحثي التابع للاتحاد أن هذا الانخفاض جاء مدفوعا بالارتفاع الكبير في أسعار الطاقة، إذ ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 450% بين يناير 2021 و2022)، إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية الأخرى التي تضغط على هوامش الشركات، وفي العديد من الحالات، يصبح أقل تكلفة عدم انتاجها...كل ذلك، يضاف إلى الاختناق المستمر لسلاسل القيمة العالمية.



وحذر اقتصاديون إيطاليون من مخاطر هذه العوامل على الناتج المحلي الإجمالي، الذي سجل ارتفاعا كبيرا خلال العام الماضي.



والعام الماضي، فاق نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي سجلته إيطاليا التوقعات التي كانت موضوعة في السابق، ليغلق العام عند معدل نمو قدره 6.5%.



وكشف المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إيستات)، أن النمو الاقتصادي المسجل في إيطاليا خلال 2021، قد وصل الي 6.5%، وهو أعلى معدل تم تسجيله منذ عام 1976، أي منذ 45 عاما.



وأوضح المعهد أن نسبة النمو المسجل خلال الربع الأخير من عام 2021، قد بلغ 0.6%. (أنسامد).



